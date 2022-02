ÜLEVAADE | Välisministeerium tegi kokkuvõtte Venemaale kehtestatavatest sanktsioonidest

Sanktsioonide kehtestamine on toimunud ELis väga kiiresti, mõned sanktsioonid on juba jõustunud, mõned on just kokku lepitud ja jõustuvad täna/homme. Sanktsioonide väljatöötamisel tehti tihedat koostööd ELi lähimate partneritega - UK, USA, Kanada.

Sanktsiooninimekirja on lisatud pea 500 RU ja BY isikut (sh Putin ja Lavrov, Prigožin pereliikmetega, Šoigu, Medvedev, Mišustin, riigiduuma ja julgeolekunõukogu liikmed, UA ründamisele kaasa aidanud sõjaväelased ja mõned oligarhid).

- Külmutatud kolme RU panga vara (Bank Rossiya, PROMSVYAZBANK, VEB.RF) ja seati piirangud (laenude andmine, refinantseerimine, väärtpaberite ostmine) teiste pankade (näit. Alfa, Otkritie) ja 9 riigiettevõtetega tehingute tegemisele, kuna need on seotud Venemaa sõjatööstuse toetamisega (Internet Research Agency, Almaz-Antey (lennundus ja kaitse), Kamaz (autotööstus), Novorossiiski kaubanduslik meresadam (laevandus), Rostec (peamiselt sõjasektoris tegutsevad tütarettevõtted), Venemaa raudtee (infrastruktuur), Sevmash (laevaehitus), Sovcomflot (laevandus) ja United Shipbuilding Corporation (laevaehitus).

Energiasektoris keelati kõrgtehnoloogia eksport. See ELi ekspordikeeld hõlmab seadmeid ja tehnoloogiat, mida on vaja Venemaa naftatöötlemistehaste ajakohastamiseks.

Transpordisektoris kehtestati kõigi lennukite, lennukiosade ja varustuse Venemaale viimise keeld ning sellega seotud teenuste osutamise keeld. Need meetmed hõlmavad mh õhusõidukite liisimist ja sarnaseid teenuseid. See meede on kiire mõjuga ja tähendab, et Venemaal on keeruline hoida oma lennukeid lennuohutuse mõttes sertifitseerituna.