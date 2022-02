Huvitav areng. Kaalukeeleks olev Hiina soovib Venemaale abiks olla, kuid on tekkinud oluline probleem

Hiina Tööstus- ja Kommertspank lõpetas kinnituskirjade ja krediidi välja andmise Venemaalt ostetavate füüsiliste kaupade dollari-tehinguteks. Osadele klientidele on jüäänides ostude rahastamine siiski veel lubatud, kuid neid peavad kinnitama kõrgeimad juhid.

Loomulikult on see seotud Venemaa jõhkra sõjategevusega Ukrainas, mis tõi kaasa sanktsioonide laine USA, Suurbritannia, Jaapani ja Euroopa Liidu poolt. Sanktsioone võib aina juurde tulla.

Ka Bank of China on piiranud Venemaalt ostetavate kaupade ostu rahastamist, sest riskitase on kõrge. Hiina regulaator ei ole pangale selgeid suuniseid andnud

Hiina pankade reaktsioon võib olla ajutine, eriti arvestades, et Lääne sanktsioonid on seni säästnud Venemaa energiasektorit. On ebaselge, kas Hiina pangad on ka muul moel piiranud Vene ettevõtete ja eraisikute laenamist.

Selgub, et Hiina suurimate finantsasutuste ja president Xi Jinpingi ideede vahel on mõningane lõhe. Ei saa Hiina kuidagi mööda vaadata ka sellest, et Lääneriigid on nende oluliseks majanduspartneriks, ostes nende tooteid ja liites nad dollari poolt domineeritud rahvusvahelisse finantssüsteemi. Seega ei ole sugugi lihtne sellest mööda vaadata ning pangad peavad selle peale mõtlema.

Hiina neli suuremat panka on seni läinud kaasa USA sanktsioonidega Iraani, Põhja-Korea ja isegi Hong Kongi suunal. Xi reedel tehtud telefonikõnes Putinile ütles Hiina president, et see jõuaks Ukrainaga mingi kokkuleppeni, et pingeid maandada.

"Hiina finantsasutused võtavad sanktsioonidest kinni pidamist tõsiselt," ütles üks ekspert Bloombergile. "Nad ei taha, et neid endid sanktsioneeritaks. Nad ei saa kaotada ligipääsu dollari tehingutele, seega peavad nad tõsiselt mõtlema - mis iganes on nende otsuse geopoliitiline mõju."

Samal ajal on Hiina pankadel aja jooksul tekkinud Venemaaga tihedad sidemed. Pankadel on Venemaal kontorid.