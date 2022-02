VIDEOGRAAFIK | Endiste NSVL-i riikide rikkuse ajalugu. Mis juhtus Venemaaga pärast Krimmi annekteerimist?

Äsja oli Eesti Vabariigi aastapäev, mida paraku varjutasid sündmused Ukrainas. Venemaa tungis ööl vastu neljapäeva naaberriiki ning alustas laastavat sõda. Loo päises olev videograafik näitab väga selgelt, kuidas mõjus Venemaa majandusele Krimmi annekteerimine. Ka siis said nad sanktsioonidega pihta nagu ka nüüd. Mats oli toona üsna tugev.

10 000 dollarit tiksus meil täis 2005. aasta varasügisel. Leedu oli selleks ajaks pisut Lätist ette läinud (7500 vs 7250) ning Venemaa oli jõudnud 5000 dollari lähistele. Tadžikistan endiselt viimane 333 dollariga. Ukraina oli 7. kohal 1700 dollariga.

Väga huvitav on videograafikus jälgida 2013. aasta lõppu ning eriti perioodi, mis algas 2014. aasta algusega. See oli Krimmi annekteerimise aeg, millele järgnesid sanktsioonid Lääne riikide poolt. Venemaa oli selleks ajaks jõudnud just Leedust ja Lätist mööda minna. Eesti SKP elaniku kohta oli 2013. aasta novembris veidi alla 19 000 dollari, Venemaal 16 000 kandis ning Leedul ja Lätil vahemikus 15 000 kuni 15 600 dollarit. Ukraina oli langenud 4000 dollariga kümnendaks..