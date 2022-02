Üllas tegu: Eesti bussijuhid asusid kahetunnise etteteatamisega teele Ukraina-Poola piirile. Busse liigub sinna veelgi

Tiit Pruuli jagas eile oma Facebooki lehel, et saatis Ukraina-Poola piirile oma kolleegid, bussijuhid. "Olen meestele väga tänulik, et nad olid valmis pikale teele startima kahetunnise etteteatamisega," sõnas Pruuli oma postituses. Bussijuhid lähevad Eesti Pagulasabi juhtnööride järgi ära tooma pagevaid sõjapõgenikke, kel on Eestis sugulasi. "Käisin poest läbi ja ostsin Kalevi komme, oma lemmikuid eriti - tiinasid ja maiuspalasid, et 15 tunni pärast saaks bussi astuvad lapsed need põske pista," kirjutas Pruuli. Ukraina põgenikke saab aidata Eesti Pagulasabi kaudu. Täna hommikul kell 5 läks uus buss Tallinnast Lublini suunas.