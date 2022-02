Metsainvesteering kui tulevikku suunatud rahapaigutus

„Meie oleme spetsialistid, kes saavad aru ja mõtestavad sinu soove ja võime öelda, mis on selle metsa hetke rentaablus ning mis väärtust omab see 20–30 aasta pärast. Asi nõuab õiget visiooni. Sa pead aru saama kõikidest aspektidest, kuludest ja tuludest. Sa kas omad ise teadmisi või kasutad oma ala spetsialiste, kes suudavad anda soovitusi ning kliendiga koos metsa majandada, et tema seatud eesmärgid saavutada,” ütleb Toomas Kams. Kinnistu müümine on Kamsi sõnul iseenesest lihtne, kuid täpsemalt rahalisi allikaid analüüsida ja kaaluda juba keerulisem.

Laialt on ka levinud väärarusaam, et metsa investeerimise puhul on tegu igal juhul pikaajalise, aastakümnetepikkuse investeeringuga. Rääkides metsast, räägime kinnistust. Inimene võid osta metsa, mis küll läheb raiesse alles 50 aasta pärast, kuid see ei tähenda, et sellel poleks väärtuse juurdekasvu ka juba mõne aasta pärast. Ilmselgelt on, sest puude kasv toimub ju pidevalt. Ega siis asjata öelda, et majandusega võib juhtuda palju asju, kuid puud kasvavad sellest hoolimata. Samuti ei nõua 10-aastane metsaomaniku periood olukorraga pidevat kursisolekut. Mets vajab küll regulaarset, vähemalt üle aastast monitoorimist, kuid ka selle jaoks on olemas oma ala spetsialistid, kes metsas nii head kui vead suudavad kaardistada. Korrashoidmist väärib iga mets, olgu 1 või 100 hektari suurune. „Piisab vaid meiega 2–3 päeva jooksul metsas jalutada ja põhjalikult nõu pidada,” ütleb Kams.