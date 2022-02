FOTOD | Huvi meeletu. Lipuvabrik pidi esmakordselt 28 aasta jooksul avama uksed nädalavahetusel

Lipuvabrikus on viimased päevad olnud töörohked, Ukraina lippe hakati õmblema juba 23. veebruaril. Lipuvabrik kirjutas 24. veebruaril Facebooki postituses, et kell kümme hommikul tuli tellimus 1000 lindile ja sadadele käsilippudele, mille tellimused täideti, hoolimata sellest, et tegemist oli lühendatud tööpäevaga. Nii eile kui täna on valmistatud jooksvalt juurde Ukraina lippe.

Eesti Ekspressi ajakirjanik Erik Moora jagas täna Twitteris, et lipuvabrik avas täna erandkorras poe ja õmblustöökoja ning toodetakse reaalajas Ukraina lippe. "Kõigile ei jätkugi ja tahtjaid on palju," on postituses kirjas.

Lipuvabrikust kinnitati Delfile, et alates Ukrainas sõjategevuse puhkemisest on nende müüginumbrid hüppeliselt kasvanud. Oma osa mängis siin mõistagi vabariigi aastapäev, kuid lisaks Eesti sümboolikale on ohtralt soetatud ka Ukraina lipuvärvides kaupu.

"Kui kogu asi pihta hakkas, siis ehtisime paraadiks kaitseväe rinnalintidega. Inimesed nägid seda ja siis hakkasid sooviavaldustega meie poole pöörduma saatkonnad, riigiasutused ja eraisikud," sõnati lipuvabrikust. "Täna on esimene kord 28 aasta jooksul, mil oleme nädalavahetusel avatud. Toodame nii palju, kui suudame. Müüme kõike, mis masinate alt tuleb," lisati juurde.

Lipuvabrikust ostavad inimesed eelkõige rinnalinte ja käsilippe. Järgmisel nädalal on inimeste sooviavaldustest tingituna võimalik osta ka täissuuruses Ukraina lippe, mida on võimalik toetuse näitamiseks kodus masti tõmmata.

Erik Moora kirjeldas kohapealt töötajate räägitut, kes ütlesid, et eile tegid nad lippe õhtuni, tellimusi oli palju ja pood rahvast täis.

"See on uskumatu, kuidas Eesti inimesed tulevad kaasa," ütles nende esindaja. "Lipuvabrik püüab teha nii, et kõik ikka midagigi saaks."