Ühendriigid soovivad Ukrainat toetada 6,4 miljardi dollariga

"Hiljutises vestluses seadusandjatega täheldas administratsioon vajadust täiendava USA humanitaar-, julgeoleku- ja majandusabi saatmist Ukrainale ja Kesk-Euroopa partneritele Venemaa põhjendamatu sissetungi tõttu," ütles Valge Maja haldus- ja eelarvebüroo Reutersile. Raha kataks ka sanktsioonidest tulenevad lisakulutused, mida Biden kehtestada plaanib, et karistada Venemaad Ukraina vastu suunatud agressiooni eest.

Uued taotletud rahalised vahendid täiendaksid 650 miljonit dollarit julgeolekuabi ja 52 miljonit dollarit humanitaarabi, mille Ameerika Ühendriigid on Ukrainale viimase aasta jooksul juba eraldanud. Lisaks teatas USA eelmine nädal 1 miljardi dollari suurust riiklikkust laenugarantiist, vahendas Reuters.

Senaator Chris Coons, kes juhib välisabi üle järelevalvet teostavat senati allkomisjoni, ütles, et ta on nõus toetama enam kui 10 miljardi dollariga, et lahendada kriisijärgset olukorda Ukrainas.