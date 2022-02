Kaks suurt Euroopa riiki on meelt muutnud. Kas Venemaad ikkagi ähvardab "finants-tuumapomm"?

Kui varasemalt on sanktsioneeritud oligarhe ja kohalikke panku, siis viimasena võeti ette president Putin ja väilisminister Sergei Lavrov. Kuid pigem peetakse seda sümboolseks sammuks, kuna mõlemal puuduvad märkimisväärsed varad väljaspool Venemaad. Või on nad need väga hästi ära peitnud. Kõige tõhusam viis Venemaa majandust halvata on nad välja heita SWIFT-ist. See peataks Venemaa ja sealsete ettevõtete võimaluse välismaailmaga äritegevust jätkata. Kui sellele lisada ka dollarimaksete peatamine, siis saame tõelise "finants-tuumaplahvatuse". Seda terminit on välismeedia kasutama hakanud.

Kanada, Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia ja Euroopa Liit teatasid eile, et nad võivad võtta kasutusele meetmed, et Venemaa arvata välja ülemaailmsest pankadevahelisest SWIFT maksesüsteemist, et peatada Venemaa sissetung Ukrainasse.

Esialgu olid Saksamaa ja Itaalia selgelt vastu, kuna neil on Venemaaga tihe kaubavahetus ja SWIFT süsteemist eraldamine muudaks tehingute tegemise raskemaks ja kulukamaks. Saksamaa peamiseks põhjuseks oli Venemaalt tuleva maagaasi eest tasumine.

Tänaseks on selgunud, et mõlemad olulised Euroopa riigid on oma seisukohti leevendanud ja pehmendasid oma vastuseisu Venemaa väljaheitmisele maailma peamisest rahvusvahelisest maksevõrgustikust, ütlesid USA ja Euroopa ametnikud Reutersile.

Itaalia, kes ei soovinud seda sammu varasemalt astuda, teatas eile, et ei pane vetot Venemaa keelustamise ettepanekutele ja lubas jätkata koostööd oma Euroopa Liidu partneritega, vahendas Reuters. Saksamaa, kellel on liidu suurimad kaubavood Venemaaga, on samuti avatud Venemaa SWIFT-ist välja heitmisele, kuid peab arvutama tagajärjed oma majandusele, ütles rahandusminister Christian Lindner eile.

Suurimat toetust näitas üles Kanada peaminister Justin Trudeau. Euroopa Liit ütles, et otsus SWIFT-i osas tuleb lähipäevil. Üks varem vastu olnud riik, Küpros, on nüüd samuti meelt muutnud. Hetkel tundub, et vastu on vaid Ungari, kuid eks lähem aeg näita, kas ka nemad ümber mõtlevad.