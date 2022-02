Eesti keelab Venemaa lennufirmadel oma õhuruumi sisenemise

"Poola ja Tšehhi [ja Bulgaaria - toim] on seda juba teinud, kutsume üles kõiki Euroopa Liidu riike sama tegema. Paariariigi lennukitel pole kohta demokraatlike riikide taevas," lisas ta.

Eesti eurosaadik Urmas Paet usub, et sama sisuga otsuseid lisandub lähiajal veelgi. "Praktiliselt tähendab see, et läänesuunaline ühendus muutub Vene lennukitele väga ahtaks, sest ei jää lihtsalt palju võimalusi, kust üldse lennata," selgitas Paet otsuste olulisust.