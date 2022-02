FOTOD | President Putini lähikond sai löögi. Kes on olulisemad tegijad, keda sanktsioneeriti?

USA tihedas koostöös Euroopa liitlastega on Venemaale järjest sanktsioone peale keeranud, et Putini sõja eskaleerumist Ukrainas peatada. Need ei ole küll veel Venemaa presidenti mõjutanud, kuid neil on kestev mõju sellele, kuidas Venemaa ettevõtjad ja valitsuse liikmed saavad rahvusvahelises elus tegutseda.

Seekord said sanktsioonid kaela need, kes Putinile päris lähedal seisavad.