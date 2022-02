Avati annetusliinid Ukraina toetuseks

Tele2 juhi Chris Robbinsi sõnul on telekomide roll täna aidata oma teenusega võimalikus ulatuses kaasa sõjaolukorrast tulenevate mõjude leevendamisele. “Avasime Ukraina suunal tasuta kõned, SMSid ja Tele2 ka kohapealse rändlusteenuse, et säiliks kiire side lähedaste, sõprade ja äripartnerite vahel. Sealsed inimesed on sundolukorras ja nende toimetulek sõltub meie kõigi abist,” lisas Robbins.