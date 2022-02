Eesti idufirmade asutajate kogukond on annetanud Ukraina hüvanguks juba väga suure rahasumma: on aeg tagasi anda

Lepik kirjutab, et 1944. aastal okupeerisid Vene väed Eesti ja tuhanded pered pidid kodudest põgenema. Nad said abi mitmetest riikidest, kuhu suunduti. „On aeg anda tagasi," kirjutab ta ja lisab, et Eesti idufirmade asutajad on hakanud toetama heategevuslikke organisatsioone, et Ukrainale toeks olla. Eilse seisuga oli kuuekohaline summa koos.