Tuntud Eesti juustutootja juht: ühe meie partneri kodu on saanud tabamusi. Ta kirjutas lihtsalt "mu kodu on ajalugu"

Eestis tegutseval Juustukuningatel on poode ka teistes riikides, sealhulgas Ukrainas. Ukraina 34 linnas asub 80 poodi ligikaudu 300 töötajaga, Facebooki postituses on kaardil märgitud ka nende asukohad.

Juustukuningate asutaja Merit Miller sõnas, et hetkel on kriisiolukord ning Ukrainas olevad juustupoed on suletud ning esmaspäeval otsustatakse, kuidas edasi tegutsetakse. "Juustukuningate poolt tegime me annetuse Ukraina elanike toetuseks Eesti Punase Risti kaudu. Lisaks oleme ühenduses Ukraina juustupoodide eestvedajatega, et aidata kui võimalik," märkis Miller, kuidas on nad Ukrainat aidanud siiani.

Ettevõtte asutaja kinnitas, et olukord näib tõsine. "Ühe meie partneri kodu / kortermaja on saanud tabamusi ja ta ööbis pommivarjendis. Kirjutas lihtsalt: "Mu kodu on ajalugu," sõnas Miller ning lisas, et põgeneda on samuti keeruline, kuna on raske jätta maha sugulasi ning piiridel on järjekorrad.

Ukrainas on Juustukuningate frantsiisipartner aastast 2013-2014, nad kasutavad sama logo, tooteid ja kontseptsiooni. "Eestvedajana ei tegutse kohapeal me ise, seetõttu me ise Ukraina juustupoodidega seotud otsuseid ei tee ja ise töötajaid ei värba," sõnas Miller ning kinnitas, et hoiavad äripartneritega ühendust ja on toeks, nagu oskavad.