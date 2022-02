KIIRANALÜÜS | Olulised öised otsused. Venemaale anti sanktsioonidega seni tõsiseim hoop

Viimane samm on väga oluline, sest see ei võimalda Venemaal pääseda ligi välismaal asuvatele valuutareservidele. Ühises avalduses öeldi, et samm on mõeldud "Venemaa veelgi suuremaks isoleerimisest rahvusvahelisest finantssüsteemist".

Venemaa sõltub tugevalt Swifti süsteemist, sest selle kaudu toimub ka nende gaasi ja nafta eksport. Öösel kehtestatud sanktsioonid on seni karmimad, mida Venemaale on Ukrainasse tungimise järel kehtestatud.

Swift on turvaline sõnumiedastussüsteem, mille abil tehakse kiireid piiriülesed maksed võimalikuks ning seetõttu töötab ka rahvusvaheline kaubavahetus.

Swifti keskkontor asub Belgias ja sellega on seotud üle 11 000 panga üle maailma. Sellel on globaalse majanduselu toimimises ülitähtis roll, kuid sel ei ole eraldi õigust ise sanktsioone kehtestada.

Pangad, mida otsus puudutab, ei ole veel nimetatud, kuid Saksamaa esindaja on öelnud, et nende seas on kõik need finantsasutused, mida juba on rahvusvaheliselt sanktsioneeritud.

Sanktsiooniga olid nõus nii USA, Suurbritannia, Euroopa Liit kui ka Kanada. Selle tulemuseks on suur löök Venemaa majandusele. Valge Maja ütles, et selline käik tähendab Venemaale, et nad hakkavad maksete tegemisel lootma "telefonile ja faksimasinale". See on vaid väike liialdus. On võimalus Swiftist mööda minna, kuid ükski variant ei ole nii efektiivne.

Vaid üks riik on varem süsteemist välja lõigatud ja selleks oli Iraan. Seetõttu kaotas riik 30% oma väliskaubanduse mahust.

Valides mõned Venemaa pangad on kindel, et sanktsioonidel on maksimaalne mõju Venemaale, aga limiteeritud negatiivne mõju Euroopale. Euroopa ettevõtted võivad edasi tegutseda ja osta ka Venemaa energiat.

Teised meetmed on aga sama võimsad. Piirangud Venemaa keskpangale ei luba viimasel kasutada välisvaluutat, et sanktsioonide mõju leevendada. Venemaa on küll oma olukorda ja sõltuvust proovinud ajaga vähendada, aga uued meetmed kahandavad oluliselt nende kasutatavate reservide võimalust.