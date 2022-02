Eesti ettevõte annetas Ukrainale 100 000 eurot

IuteCrediti juhi Tarmo Silla sõnul puudub IuteCreditil mistahes äri Ukrainas, aga ettevõtte ja tiimi vabaduste piir jookseb hetkel Ukrainas ning selle eest võitlevad ukrainlased. “Seal on sõda ka meie väärtuste pärast. Iute kui ettevõte sai alguse ning on kasvanud tänu inimeste mõtte- ja tegevusvabadusele ning seaduse kehtivusele. Me alustasime Allar Niinepuuga 2007. aastal, külastades peaminister Ansipi delegatsioonis Moldova Vabariiki. Ühe vaba riigi kodanikud teises vabas riigis, 16 aastat pärast nõukogude võimu kokkuvarisemist ning 87 aastat pärast võitu Vabadussõjas. See oli Iute algus."