Praegune olukord Ukrainas on šokeeriv, Venemaa alustas täiemahulist sissetungi suveräänse Euroopa riigi vastu. Eeslinnadesse visatakse pomme ja tulistatakse, hirmutades ja tappes süütuid tsiviilisikuid. Ukrainas on vähemalt tosin miljardäri. Mis on teada Ukraina rikkaima kodaniku kohta? Kes ta on ja kuidas on ta teeninud varanduse? Kuidas on ta reageerinud Venemaa sissetungile Ukrainasse?

Ukraina rikkaima kodaniku netoväärtus on vähenenud

Ukraina rikkaimaks kodanikuks on Rinat Ahmetov, kelle netoväärtuseks on 6 miljardit dollarit, mis on tema lähiajaloos üks madalaimaid. Ainuüksi viimase kahe kuuga on tema netoväärtus vähenenud üle 5 miljardi dollari.

Varanduse on Ahmetov teeninud tänu oma ettevõttele System Capital Management (SCM). SCM on suur tööstusettevõte. SCMile kuulub ka telekommunikatsiooniettevõte, pank, kinnisvara ja eraraudtee.

Viimaste aastakümnete jooksul on Ahmetov ja SCM olnud erakordselt väärtuslike varade riiklikul enampakkumiseks ainsaks pakkujaks. Ahmetovi algus ärimaailmas võis olla seotud organiseeritud kuritegevusega. Nimelt süüdistas politsei tema esimest äripartnerit Akhar Braginit pikka aega maffiapealikuks olemises. Bragin hukkus 1995. aasta jalgpallimatšil pommiplahvatuses. Ahmetov päris täielikku kontrolli impeeriumi üle, mida nad varem jagasid Braginiga.

Ahmetov on olnud Venemaa suhtes sõbralik, kuna toodab korralikku raha, müües põhjanaabritele energiat ja tooraineid. Sõprus on tekitanud pingeid presidendi Zelenskõiga, kes süüdistas eelmise aasta novembris Ahmetovi riigipöördekatses koostöös Venemaaga.

Reaktsioon Venemaa sissetungile

Ahmetov on praegu ebamugavas olukorras. Ta ei tee ainult äri Venemaa ja Vene rahvaga, vaid ka tema söe- ja teraseimpeeriumid asuvad suures osas Luganskis ja Donetskis.