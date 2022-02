Tiit Pruuli aitab neid, kes tahavad ukrainlasi aidata: kaks Eesti firmat on valmis annetama toitu väga suurtes kogustes

Selliseid näiteid on minu jõudnud sadu, professionaalsed abitöötajad võiks seda rida kindlasti tohutult täiendada, aga neil pole ilmselt hetkel aega. Neil on tööd tohutult, sest abipakkujaid on väga palju. See on liigutav ja võimas, kuidas me tahame aidata.

Veel üks teema on kümnekonna inimese kirjade kaudu minuni jõudnud - Ukrainasse sõtta minek. On eesti mehi, kes peavad oma aukohuseks minna vabatahtlikult Ukrainasse agressori vastu sõdima. Minu käest on nõu küsinud nii need mu eakaaslased, kel kogemus nõukogude armeest kui noored mehed, kel tänase kaitseväe ja kaitseliidu väljaõpe. Ma mõistan seda õilsat soovi. Samas ma ei ole kedagi neist julgustanud ja oma bussidele võtnud. Esiteks ei ole Ukraina armee juhtkond pöördunud välisriikide poole sooviga, et me vabatahtlikke sõdureid saadaksime (postituse lõpus on selle kohta täiendus). Teiseks ei ole ma kindel, kas sõja praeguses faasis oleks vabatahtlikest välismaalastest tegelikult suurt abi - kuidas neid kiiresti integreerida väljaõppinud armeesse, mis keeles nad suhtleksid jne jne. Me näeme praegu, et ukrainlastest ja ukrainlannadest, kes on valmis relva haarama, puudu ei ole - värbamispunktides on järjekorrad. Aga moodsate relvade asemel peavad nad tegema molotovi kokteile. Iga padrun ja relv, mille saaksime neile läkitada, on neile sõja praeguses etapis olulisem kui välismaalastest vabatahtlikud. Veelkord - ma olen uhke, et ka minu kaasmaalased on valmis Ukrainas agressori vastu sõdima, aga pigem korjame raha moodsa sõjavarustuse ostmiseks ja survestame lääneriike relvi saatma. Слава Україні!