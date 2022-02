Putin saab järjest lööke. Saksamaa järgmine ootamatu samm toob tagasi riiulisse pandud projektid

Kantsler Olaf Scholz ütles pühapäeval, et plaanis on tegelikult ehitada kaks LNG terminali ning tõsta ka maagaasi reserve, et vähendada sõltuvust Vene gaasist. See kõik juhtub pärast Venemaa tungimist Ukrainasse ja seal alustatud täiemõõdulist sõda.

"Me teeme rohkem, et tagada kindel energia kättesaadavus meie riigile," ütles ta Bundestagi ees kõne pidades.

Kaks LNG terminali saavad olema Brunsbuettelis ja Wilhelmshavenis. Plaanid pandi 2020. aastal riiulisse.

Nüüd on valitsus hakanud Düsseldorfis asuva firmaga läbirääkimisi pidama, et need jätkaks ehitusega. Uniper ei andnud täna sel teemal kommentaari ning ka riigi majandusminister keeldus kommentaarist.

Saksamaa on olnud teiste Lääneriikide surve all, et muuta end Venemaast sõltumatumaks. Samal ajal on riik lubanud sulgeda 2030. aastaks kivisöejaamad ning loobuda ka tuumaenergiast. Niisiis on valikuid jäämas pigem vähemaks.

Euroopa Liidu energia eest vastutavad ministrid arutavad esmaspäeval võimalike energiatarne šokkide üle ning võimaluste üle end tekkida võivate ebameeldivate sündmuste eest kindlustada.

Sel nädalal otsustas Saksamaa heita kõrvale 11 miljardit dollarit maksnud Nord Stream 2 torujuhe, mis on valmis, kuid ootab regulaatorite heakskiitu.

"Viimaste päevade sündmused näitavad, et vastutustundlik, ettevaatav energiapoliitika ei ole mitte ainult oluline meie majandusele ja keskkonnale vaid ka meie turvalisusele," ütles Scholz täna.

Ta lisas, et mida kiiremini suudab Saksamaa tekitada juurde taastuvenergia tootmise võimekusi, seda parem.

Lisaks sellele plaanib Saksamaa tõsta maagaasi mahtu oma hoidlates 2 miljardi kuupmeetri võrra pikaajaliste optsioonide kaudu ning ostab koos Euroopa Liiduga gaasi lisaks ka maailmaturgudelt.

Saksamaal on maa all 24 miljardi kuupmeetri jagu gaasihoidlaid, mis täna on vaid 30% ulatuses täidetud.

Scholz oli LNG terminalide ehitamise poolt, kui ta oli eelmises valitsuses finantsminister ja asekantsler, kuid siis projektid eriti edasi ei liikunud.