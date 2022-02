Amet tuvastas Eesti suusa- ja tuubimägesid kontrollides ohutusreeglite rikkumisi

Kontrollimisel pöörati tähelepanu teenuse ohutuse tagamisele, teenuse kasutajatele antavale teabele ning tõstukite tehnilisele seisukorrale. Eesmärk oli saada ülevaade, millisel viisil talveteenuseid pakkuvad ettevõtted teenuse kasutajaid (ohutus)reeglitest teavitavad ja juhendavad ning kas nende poolt mägedel kasutatavad tõstukid on tehniliselt korras.

Tulemused näitasid, et:

tõstukite tehniline kontroll (audit) ei olnud tehtud 7 kontrollitud objektil;

7 juhul oli teenuse osutaja pannud teenuse kasutamisel vastutuse teenuse kasutajale;

4 korral ei viidatud pileti ostmisel kehtivatele reeglitele/piirangutele;

3 korral ei olnud kirjalikult teavitatud reeglitest ja piirangutest piletikassas või selle läheduses.



„Kontrollimisel selgus, et sageli on talveteenuseid osutavate ettevõtete reeglites välja toodud, et teenuse kasutaja vastutab enda ohutuse eest või kasutab teenust omal vastutusel. Selgitame, et teenusepakkuja vastutab pakutava teenuse ohutuse eest ning peab tegema kõik endast oleneva teenuse ohutuse tagamiseks. Tingimused, millega ettevõtja vastutus välistatakse, on võlaõigusseadusega vastuolus," kommenteerib TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Lisaks märgib Teinemaa, et ka teenuse kasutajal on oma osa teenuse ohutuse tagamisel. Teenuse kasutaja peab tutvuma reeglitega ning vastutab reeglite järgimise eest selleks, et vältida riske nii enda kui ka teiste elule ja tervisele. „Näiteks on tuubimägedel keelatud sõita rongis või kahekesi ühes tuubis, suusatõstukil on keelatud trikitada jms. Ka kõige süütumal tembul võivad olla hiljem halvad tagajärjed," selgitab ta.

Teenuse osutamisel kasutatavad seadmed - tõstukid, elektriseadmed/-paigaldised - peavad olema ohutud nii ettevõtte töötajatele kui ka teenuse kasutajatele. TTJA juhib tähelepanu, et tõstukite audit peab olema teostatud enne hooaja algust ning liikurteede auditid tuleb teha iga 2 aasta tagant.