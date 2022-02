ÜLESKUTSE | Eesti ettevõtja, liitu kampaaniaga ja toeta Ukrainat!

Sageli on inimestel keeruline annetada, kuid tehes seda teha läbi igapäevaste ostude, muutub ka annetamine elu osaks ning koos saame panustada veelgi rohkem. Nii tunneb inimene, et ta pole toetamises üksinda ning oma osa annab ka ettevõte.

Kampaania „Ukraina toetuseks" just seda eesmärki kannabki. Ettevõtted peavad kampaaniaga liitumiseks läbima vaid kolm lihtsat sammu: valima välja, millised tooted või teenused kampaanias osalevad, lisama neile „Ukraina toetuseks" märgistuse ja annetama kogu müügist saadud tulu valitud organisatsioonile.

Samuti kutsume ettevõtteid tooma eraldi poodides välja Ukrainas toodetud kaupa, et Eesti inimene saaks ka nõnda oma ostudel Ukrainat toetada. Alternatiivina on loomulikult alati võimalik annetada rahaliselt otse valitud organisatsioonidele, kes on väljatoodud ka meie soovituslike partnerite nimekirjas.

Kampaaniaga eestkõneleja, ettevõtja ja investor Ragnar Sass toob esile: "Ukraina rahvas vajab meie kõikide toetust täna nii sõja lõpetamiseks kui ka tulevikus riigi üles ehitamiseks. Ukraina partnerid hoolitsevad selle eest, et iga sent jõuaks õige abivajani."

"Mul on hea meel, näha, et nii paljud inimesed ja ettevõtted on juba Ukraina heaks annetanud," ütleb kampaania eestvedaja Maria Rahamägi. "Annetamine läbi igapäevaste toimetamiste on hea viis, kuidas ka edaspidi olla abiks ning anda nii ettevõtetele kui ka nende klientidele võimaluse toetada koos nende eelistatud organisatsioone."

Kampaania kaaskorraldaja ja kõneisik Jaanika Merilo lisab: "Väga tähtis on, et Ukraina ei oleks täna üksi. Sõda Ukrainas on ka sõda Euroopa piiride ning vabaduse eest ning kõigi väiksemate ja suuremate tegevustega Ukraina toetuseks näitame me, et oleme koos nendega."

Rohkem informatsiooni kampaania kohta leiab kodulehelt ukrainatoetuseks.ee.