Tuntud Eesti rõivabränd lõpetab koostöö Valgevene tootmisettevõttega

Marati tegevjuhi Raul Saksa sõnul on ettevõte tulenevalt tootmistehnoloogiast teinud Valgevenes asuva tootmisettevõttega koostööd üle kümne aasta, kuid hiljuti eskaleerunud sündmuste valguses seda koostööd jätkata ei saa. „Olgugi, et koostööpartneriks on eraettevõte, peame siiski vajalikuks muuta enda tarneahelat," lausus Saks.

Ta lisas, et Marat on üks vanimaid ja tänaseni toimivaid Eesti rõivafirmasid, mis sai alguse juba 1926. aastal. See on osa meie kultuurist, moest, väärtustest, mille üle paljud eestlased uhkust tunnevad. „Valgevenes tootmisega jätkates läheme vastuollu põhimõtetega, mida esindame. Tootmise üleviimine teise riiki on meie jaoks suur ja kulukas väljakutse, kuid meie põhimõtted kaaluvad sellistes küsimustes ärihuvid üle," lisas Saks.