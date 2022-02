Enefit Greeni kasum kerkis kordades

Lõppenud aasta tõestas Kärmase sõnul inimeste usku rohepöörde võimalikusesse ja andis tugeva signaali, et vajame kiiresti ja palju uut süsinikuneutraalset tootmisvõimsust. “Taastuvenergiat on vaja rohkem nii Eestis kui kogu Euroopas. Tuul ja päike on kõige odavamad ja keskkonnasäästlikumad energia tootmise viisid ning tehnoloogia ja lahendused suuremahuliseks tootmiseks on olemas,” märkis ta.