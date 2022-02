Poodides käib tihe töö Vene toodete eemaldamisega. "Tööjõupuudus ja haiguslehtede arv ei tee olukorda lihtsaks"

"Selver proovib Venemaa toodangut kiirelt allahindlusega müüa, selle asemel, et ära korjata müügilt," kirjutab murelik lugeja. Nimelt on erinevad jaeketid võtnud vastu otsuse, kas nad võtavad tooted kohe lettidelt maha või müüvad olemasolevad lõpuni. Valik on nende.

Maxima on üks nendest jaekettidest, kes ei oota olemasolevate toodete mahamüümise tagant, vaid tooted korjati kokku kohe.

Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juhi Tiia Schapeli sõnul on nende töötajad näinud terve nädalavahetuse jagu vaeva, et korjata lettidelt ära Vene ja Valgevene päritolu tooted kõigis 83 Eestis paiknevas kaupluses.

"Kuna aga meie kauplustes on tuhandeid tooteid, mille hulgast tuli Vene ja Valgevene tooted üles leida, siis võib juhtuda, et mõni üksik Vene või Valgevene päritolu toode on jäänud siiski meie riiulitele. Seda seetõttu, et reageerisime kiiresti ja mõne toote osas pidime päritolumaad ka täpsustama," täpsustas ta.

Schapeli sõnul mõistavad nad, et praegu on pingelised ajad ning teevad endast oleneva, et oma lubadusest kinni pidada. "Palume selles osas klientidelt ka mõistvat suhtumist. Tegu on keerulise protsessiga ja see võtab aega," sõnas ta.

Rimi palub samuti klientidelt mõistvat suhtumist

Rimi tegi otsuse mitte müüa ja tooteid sisse tellida neljapäeva õhtul ning reedel aeti kokku täpsem nimekiri toodete ja koguste kohta. Tänaseks on aga suurem töö peagi tehtud. "Täna saan kinnitada, et Rimi poodides asuti nädalavahetusel nimetatud tooteid eemaldama. Tööjõupuudus ja haiguslehtede arv ei tee olukorda lihtsaks," nentis Rimi kommunikatsioonijuht Katrin Bats.

Samuti olid Rimi töötajad abiks saabuvate sõjapõgenike pakkide komplekteerimisel. "Seadsime prioriteete ja leidsime, et toodete eemaldamine on vähemtähtis, kui abivajajate kohene aitamine," sõnas Bats. Seega kontoritöötajad, kes tavalisel perioodil nädalavahetustel ei tööta, olid sel nädalavahetusel siiski tööl.