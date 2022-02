Iduettevõtted maksavad Eesti keskmisest kaks korda kõrgemat palka

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et Eesti idusektor loob eelkõige kõrget lisandväärtust loovaid töökohti ning nõudmised töötajate kompetentsile ja haridusele on keskmisest kõrgemad. "Eesti idusektor on oluline tööandja - iga 64-s Eesti töötaja töötas mõnes iduettevõttes vähemalt ühe päeva. Tööjõupuudust on Eestis teravalt tunda ning iduettevõtete jaoks on sobiva kvalifikatsiooniga töötajate leidmine muutumas tõsiseks väljakutseks. Numbrid paraku näitavad, et kohalik tööjõuturg ei suuda kiiresti kasvavaid vajadusi samas tempos katta ning välistalentide roll meie kohalike iduettevõtete kasvus ja arengus suureneb aastast aastasse," sõnas ta.