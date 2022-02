Sõltuvus Vene gaasist väheneb veelgi. Sõda toob Eestilegi olulise torujuhtme avamise varasemaks

GIPL võimaldab Poolal gaasiimporti suurendada ja gaasi tarnida Balti riikidesse, et katkestused siluda.

Vaata siit, millisest torujuhtmest on juttu:

Eesti jaoks on tegu olulise sündmusega, sest uus ühendus Euroopaga peaks vähendama gaasisõltuvust Venemaast, suurendama konkurentsi ka Eesti gaasiturul ning tähendama suuremat gaasi varustuskindlust, öeldi ERR-ile Eesti ülekandeoperaatorist Elering.

"Kui palju sealt gaasi tulema hakkab, on keeruline ennustada, sest see sõltub turuosaliste soovist gaasi transportida. Võimsus on üks asi, kuid gaasitarnete kogused paneb paika turg," lausus Eleringi pressiesindaja Elo Ellermaa.