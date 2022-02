Michali sõnul võiks olla koht, kus ära teha kübervaldkonnas mõistlikud hügieenitoimingud hoiakute mõttes. "Riigiasutused ei anna ilmaasjata hoiatusi, et kallid riigitöötajad, ärge kasutage Yandexit. Juba see oli märk, et teenus võib muuta isikuandmed rünnatavaks. Loodan, et MKM teeb oma parima ja otsib enda alused välja, kuidas Yandexi tegevust keelustada või piirata," ütleb ta Michal.

Michal lisab veel, et Yandexi puhul on eeskätt see küsimus, et kuidas neid andmeid hoitakse ja kasutatakse ning kelle mõjule need alluvad. Michali sõnul ei ole praegu ammendavaid vastuseid ja tõenäoliselt lähitulevikus ei tule ka.