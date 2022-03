Ettevõtja üleskutse: kui märkate seisvaid Ukraina numbrimärgiga veoautosid, pakkuge neile abi

Eile kirjutasime ettevõtja Allain Karuse üleskutsest minna Ukraina numbrimärgiga veoautode juurde ja pakkuda neile abi. Täna võttis Ärilehega ühendust Peeter Veetamm, kes sõnas, et antud Karuse postituse idee pärineb tegelikult hoopis temalt, mille kohta tegi ta ka üleskutse Facebooki lehel 26. veebruari varahommikul. Samuti kasutas Karuse oma postituse juures pilti, mille autoriks on tegelikult Peeter Veetamm ja kelle kinnitusel on antud pilt tehtud hoopis Tallinnas Peterburi teel.

Eile postitas ettevõtja Allain Karuse Facebooki üleskutse valgalastele minna seisvata või parkivate Ukraina numbrimärgiga veoautode juurde ning pakkuda abi. "Ilmselt nad ei saa praegu kodumaale tagasi sõita ja on sunnitud elama autos ning neil võib puudus olla nii rahast, et osta esmatarbekaupu, toidust kui ka kütusest, et tuppa sooja saada," sõnas Karuse oma postituses. Nüüd on selgunud, et Karuse idee pärines üks-ühele Peeter Veetamme postitusest.