Ettevõtja üleskutse: kui märkate Valga kandis seisvaid Ukraina numbrimärgiga veoautosid, pakkuge neile abi

Ettevõtja Allain Karuse postitas Facebooki üleskutse valgalastele minna seisvata või parkivate Ukraina numbrimärgiga veoautode juurde ning pakkuda abi. "Ilmselt nad ei saa praegu kodumaale tagasi sõita ja on sunnitud elama autos ning neil võib puudus olla nii rahast, et osta esmatarbekaupu, toidust kui ka kütusest, et tuppa sooja saada," sõnas Karuse oma postituses.