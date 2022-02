Juba pühapäeval moodustusid Venemaa linnades pangaautomaatide juurde järjekorrad. Inimesed soovisid pangast sularaha välja võtta, sest kardeti, et see saab otsa. Paanika jätkus esmaspäeval. Venemaa keskpank pidi kodulehele postitama teate, et raha on piisavalt, ärge muretsege. Aga venelased muretsesid.

Rubla väärtus kukkus esmaspäeval ligi 30%, alla ühe eurosendi taseme. See oli ajaloo madalaim tase. Ei Gruusia sõda ega ka Krimmi annekteerimine toonud kaasa sellist kollapsit.