Sanktsioonide alla sattunud Vene üks rikkamaid mehi avas suu sõja vastu

„Mis toimub Ukrainas praegu on tragöödia kahe vennasriigi inimeste jaoks. On kohutav, et ukrainlased ja venelased surevad, inimesed kannatavad ja et majandus kukub. Me peame tegema kõik vajaliku, et leida sellest konfliktist väljapääs ja nii kiiresti kui võimalik. Verevalamine peab lõppema, et inimestel taastuks normaalne elu."

Mordašov kommenteeris ka talle seatud sanktsioone. Ta ütles, et on kaugel poliitikast ja on loonud nii Venemaa kui sellest väljas asuvates ettevõtetes väärtust. „Mul ei ole mingit seost nende geopoliitiliste pingetega, mis täna on üles kerkinud. Ma ei saa aru, miks mulle on sanktsioonid peale pandud." Mordašov ei saa aru, kuidas sanktsioonid, mis tema suhtes kehtestati, aitavad lahendada Ukraina konflikti.

Mordašov on Severstali suuromanik ja tegevjuht. Sel konglomeraadil on osalusi nii metallitööstuses, energeetikasektoris kui kaevandamisettevõtetes. Tema vara väärtuseks on hinnatud üle 25 miljardi dollari.