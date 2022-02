Algas luksusjahtide liigutamine. Vene oligarhid asusid sanktsioonide hirmus tegutsema

Meediakanal jälgis nimelt Marine Trafficu andmeid ja leidis, et vähemalt nelja oligarhi jahid liiguvad Montenegro ja Maldiivide suunas. Pärast seda, kui USA, Euroopa Liit ja nende liitlased kehtestasid Putiniga tihedalt seotud inimestele karmid sanktsioonid. Ka nende varadele. Maldiividel ei ole USAga väljaandmislepingut.

USA koos partneritega on lubanud moodustada rakkerühma, mis hakkab sanktsioneeritavaid inimesi ja ettevõtteid kaardistama ja neile ka sanktsioone väänama. Just luksusvarale nagu jahid, lennukid, kinnisvara ja muu selline. Prantsusmaa on näiteks panemas kokku nimekirja kinnistutest, mida omavad Vene oligarhid. Samamoodi on nad moodustamas nimekirju autodest ja jahtidest, et neid siis arestida.

Nii ongi mõned rikkurid oma paate liigutama hakanud paikadesse, kust nad loodavad, et nende vara kätte ei saada.

Vagit Alekperov, kes on Lukoili president, on teel Montenegro suunas. Iseasi, kas ta ise jahil on. Alus startis Barcelonast ja peaks pärale jõudma lähipäevil. Alekperovi jahi nimi on Galactica Super Nova. Seal on helikopteri maandumisplats, kuue meetri pikkune klaasist põhjaga ujumisbassein ja muud toredused. Forbesi andmetel on mehe varade väärtuseks veidi vähem kui 25 miljardit dollarit.

Montenegro on NATO liige. Nad ei ole küll Euroopa Liidus, kuid liitus siiski nende Venemaa-suunaliste sanktsioonidega.

Kolme miljardäri jahid on aga jõudmas Maldiividele, mis asub India ookeanis. See on Vene turistide seas populaarne saareriik. Nende turismiminister ütles hiljuti, et Venemaa sõjategevus mõjutab nende turismisektorit väga tugevalt.

Oleg Deripaska jaht Clio lahkus Sri Lankalt peaaegu kaks nädalat tagasi ning jõuab Maldiividele peagi. Deripaskat ja temaga seotud ettevõtteid sanktsioneeriti ka 2018. aastal, toona vaid USA poolt. Ta on muide üks vähestest Vene miljardäridest, kes on siiani tulnud välja sõjavastase retoorikaga.

"Rahu on prioriteet. Kõnelused peavad algama ASAP," ütles ta Twitteri vahendusel. Mehe vara väärtus on umbes 4 miljardit dollarit.