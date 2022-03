KUULA SAADET | Mööblimüüja: e-kaubandus loob sektorile kasvuks hulga lisavõimalusi

„Ilma e-poeta ei olegi praktiliselt võimalik hakkama saada. Lisaks müügikanalile on see ka arvestatav reklaamikanal. Ja teine asi on muidugi sealjuures see, kui hästi sa suudad selle teostada ja panna selle enda jaoks eesmärgipäraselt tööle,“ lisas Tormet. Saatejuht uuris, kui keeruline või lihtne on nii suurt toodet nagu mööbel e-kanalis müüa. „Pigem keeruline, sest tegelikult mööbel ei ole tavapärane kaup nagu näiteks elektroonikaseade, mille kohta sa loed arvustusi, teed oma otsuse selle baasilt ning tellid kauba ära. Mööbli puhul on palju lisategevusi nagu kanga valik ja seda kõike soovib klient ise katsuda. Vooditel on väga erinevad vedrustused, poroloonid ja kõik sellised asjad sees. Keegi soovib pehmemat madratsit, teised jälle kõvemat jne. Loomulikult on mööblit raskem müüa, aga e-poes saab klient aimu tootevalikust, hindadest ja muust olulisest ning tuleb esinduspoodi juba väikese ettevalmistusega,“ lisas Tormet.