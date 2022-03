Bolt lõpetas tegevuse Valgevenes ja teeb Ukrainale suure annetuse

Bolti sõiduteenuse regionaalne juht Aleksei Kolesnikov sõnas Delfi Ärilehele, et töötajate turvalisusesse suhtutakse väga tõsiselt ning Ukraina kolleegidega ollakse tihedas kontaktis ning neile pakutakse tuge igal võimalikul viisil. Kolesnikov sõnas, et Kiievi kontoris töötab üle 100 inimese, kel on võimalus teha kaugtööd kas riigis või väljaspool, lisaks on töötajatele võimaldatud eraldi eelarve relokeerumiseks. "Bolti teenused Ukrainas peatatud ei ole. Anname endast parima, et saaksime seal tegutsemist jätkata ning aidata kohalikel ringi liikuda. Riigis tegutsevate juhtide toetuseks oleme alandanud vahendustasu nullini," sõnas sõiduteenuse regionaalne juht.

"Bolt on lõpetanud tegevuse Valgevenes. Kõik tooted, mis on toodetud Venemaal või millel on seos Venemaa ettevõtetega, eemaldatakse Bolt Marketi kaubavalikust," kinnitas Kolesnikov. "Bolt annetab 5% kõigilt oma Euroopa tellimustelt MTÜdele, mis toetavad Ukrainat, kaasa arvatud Punasele Ristile", märkis sõiduteenuse regionaalne juht ja lisas, et annetuste periood on järgmised kaks nädalat. "Loodame, et selle tulemusel kogume vähemalt 5 miljonit eurot, esimesed 1 miljon eurot annetame juba täna," selgitas ta.