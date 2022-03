Ettevõtete nimekiri, mis riigist lahkuvad, kasvab tundidega. Selle põhjuseks on nii sõda kui ka sanktsioonid, mis Venemaad on tabanud. Väga paljud riigid on sulgenud oma õhuruumi, mõned pangad on välja lülitatud SWIFTist. Paljud ettevõtted on aru saanud, et nende tegevuse jätkamine Venemaal on risk nii nende reputatsioonile kui ka rahale. Otse öeldes - Venemaal tegutsemine on muutunud väga problemaatiliseks.

Kes suurtest on teatanud äri lõpetamisest ning kes veel kahtlevad? Miks võib sinna jäämine olla ohtlik?