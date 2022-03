Raha põrkab tagasi. Ukrainasse pangaülekannet tehes tuleb meeles pidada mitmeid nüansse

Delfi lugeja saatis täna toimetusele kirja, et Ukraina panga ametlikule EU pangakontole ei saa SEB kaudu saata raha, et Ukrainat aidata. Tegemist on kontoga, mis on toodud välja Ukraina Riikliku Panga ametlikul kodulehel. Delfi Ärileht võttis ühendust SEB pangaga kommentaari saamiseks, samuti küsisime Swedbankist, kas ka nende kaudu pole võimalik teha ülekannet antud kontole.

Maksed Ukrainasse peab korrektselt vormistama

SEB juhatuse liige Monika Kallas-Anton sõnas, et kuna piirangud muutuvad ajas, võib juhtuda, et rahvusvahelised pangad, läbi mille ülekanded liiguvad, on välismaksetele seadnud täiendavaid piiranguid. "SEB saab enda poolt kinnitada, et lubatud rahvusvahelised maksed liiguvad, samas ei saa me võtta vastutust vastuvõtvate pankade lähenemiste osas rahvusvaheliste maksete liikumisel," kinnitas Kallas-Anton ning lisas, et alternatiivina soovitavad nad välkmakse tegemise asemel kaaluda tavamakset.

Swedbanki meediajuhi Karin Laurima sõnul pole nende pangas maksed Ukrainasse piiratud. "Küll aga peavad maksed olema vormistatud vastavalt nõuetele. Maksetel Ukrainasse on lisaks muudele tavapärastele kohustuslikele rekvisiitidele nõutav saaja korrektne aadress," selgitas Laurima, miks võib juhtuda, et ülekannet ei saa sooritada.

Laurima lisas, et arvestades Ukraina olukorra tõttu kehtestatud rahvusvahelisi sanktsioone ning korrespondent- ja muude partnerpankade reegleid, peavad Swedbankis kõik Venemaale ja Ukrainasse saadetavad maksed sisaldama saaja täielikku aadressi ning kõik Venemaalt ja Ukrainast pärinevad maksed peavad samuti sisaldama saatja täielikku aadressi. "Täieliku aadressi all mõeldakse tänava ja linna nime ning riigi andmeid. Kui täielikku aadressi pole nõuetekohaselt märgitud või kui pangal on alust arvata, et aadress on ebaõige või tahtlikult muudetud, võidakse makset mitte teostada," selgitas ta. Otsuse eesmärgiks on kaitsta klientide ja Swedbanki huve ning maandada kehtestatud rahvusvaheliste sanktsioonidega seotud riske.