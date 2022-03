Elame üle. Venemaa-vastastest sanktsioonidest kannatavad üksikud Eesti ettevõtted

Hekotek on Venemaa puidutööstusele aastaid seadmeid tarninud. Nädala eest oli ettevõttel rekordiline tellimusteraamat, millest üle poolte olid Venemaa ja Valgevene projektid. „Seda tööd oli rohkem kui kaheks aastaks,” ütleb Hekoteki juhatuse esimees Heiki Einpaul. Nüüd on idast tellitud projektid konserveeritud ja muu maailm tõstetud ettepoole.

Ida-Virumaa on Venemaa majandusruumiga olnud tavapäraselt rohkem seotud. Ida-Virumaa ettevõtluskeskuse juhatuse liige Pille Sööt ütleb, et sealt on Venemaale ekspordiks läinud palju keemiaettevõtete toodangut – vaigud, põlevkivi koks, põlevkivi tuhk jms. „Ei tea, kas kõik müügivõimalused kaovad, aga probleeme võib tekkida,” usub Sööt. Tema arvates läheb keeruliseks eelkõige arveldamisega.