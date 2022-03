Andmetega saab võidelda valeuudiste ja propaganda vastu

„Vaba, sõltumatu ja faktidel põhinev ajakirjandus aitab kaitsta võimu kuritarvitamise, valede ja sõjapropaganda eest,“ tõdes Nobeli komitee auhinna määramisel. Nüüd aga oleme me tunnistajaks valede ja propaganda võidukäigule, millele aitavad kaasa piiramatud tehnoloogilised võimalused. Kuid sellel lool on ka teine pool: tehnoloogia on ühtlasi ka parim relv just propaganda ja valede vastu, samuti võib see olla abiks ühiskonna harimisel.

Meedial ja reklaamijatel on tänapäeval laiad võimalused valede, pooltõdede ja propagandavoogude tõkestamiseks. Valeuudiste vastase võitluse käigus on välja arendatud tehnoloogia, mis võimaldab veebimeedial ära tunda näiteks bot’ide loodud sisuga võltsveebilehti (nn bot’id ehk robotid on arvutiprogrammid, mis on mõeldud korduvate ja regulaarsete toimingute sooritamiseks veebikeskkonnas). Reklaamijad saavad vältida meediaväljaandeid, mis ei piira sellise sisu edastamist. See on tõhus viis agressiivsete režiimide bot’ide armee peatamiseks. Kuid sellest ei piisa.

Digihariduse ja meediapädevuse roll

Kogu maailma tehnoloogiaettevõtted valmistuvad järgmiseks oluliseks arengusammuks, mida tuntakse erinevate nimede all, kuid mis kõige laiemalt on tuntud kui „metaversum“. See on meie argipäeva digitaliseerimine tasemeni, kus andmemaailm võib moodustada olulise osa meie tööst, meelelahutusest ja õppekogemusest (loe selle kohta rohkem siit). Ja minu arust on just see viimane ehk hariv aspekt üks tähtsamaid, mida pakub meile ja meie lastele uus tehnoloogiaajastu. Enda harimine on seotud ka meedia tarbimise ja meie valikutega nii inimeste kui ka tehisintellekti loodud digimeedia sisu lugemisel, edastamisel, toetamisel või, vastupidi, ignoreerimisel. Võtmeteguriks infoühiskonnas on üha enam muutumas ühiskonna enda meediapädevus.