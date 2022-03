USA paneb oma õhuruumi venelastele kinni

"Täna õhtul annan teada, et ühineme oma liitlastega ja sulgeme Ameerika õhuruumi kõikidele Venemaa lendudele, isoleerides sellega Venemaad veelgi enam ja lisades täiendavat survet nende majandusele," sõnas USA president Biden.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki vastas ajakirjanikele, et Bideni administratsioon kaalus otsuse tegemist mitu päeva. USA-l on nimelt palju lende, mis lendavad Aasiasse jõudmiseks üle Venemaa.

Käesoleva otsusega ühineb USA Kanada ja Euroopaga, kes samuti on juba Venemaa lennukitele oma õhuruumi sulgenud. Pärast Bideni teisipäevaõhtust teadet kinnitas Föderaalne Lennuamet oma avalduses, et ametlik teade Venemaa lennukite keelustamisest USA õhuruumis pannakse välja kolmapäeval. Sanktsioon hõlmab nii regulaarseid reisijate- kui ka kauba- ja tšarterlende. "Ameerika Ühendriigid seisavad koos meie liitlastega kogu maailmas, et reageerida Putini provotseerimata agressioonile Ukraina rahva vastu," ütles transpordiminister Pete Buttigieg oma avalduses.