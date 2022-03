TV3: Turvafirma kasutab kaameraid naiskülastajate kehaosade jälgimiseks

"Mõni tegi kommentaari, et "Ohh, see on püss naine! Zoomi sisse!" Ma saan aru, et turvatöötajatel on igav ja siis tehakse lollusi, aga see on ahistamine," kirjeldab Carole. "Külastaja ju ei taha, et ta tuleb keskusesse ja et teda kaameratest jälgitakse. Ütlen ausalt, mina ei julge minna Rocca al Mare kaubanduskeskusesse avara dekolteega!"