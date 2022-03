Peagi reaalsus? 150 dollarit naftabarrelist tähendaks Eestis kaheeurost bensiinihinda

Toornafta hinnatõusule lisaks avaldab Eestis bensiini hinnale mõju ka piirkonna kütusetootjate soov asendada Vene nafta kallima Põhjamere naftaga, ütles Raamat ERR-ile. "See toob kaasa nii kallima toote kui ka suuremad logistikakulud. Samuti võib eeldada, et ka rafineerimistehastes tuleb teha konfiguratsioone, mis on samuti kulukad," lausus Raamat.