Tuletame meelde, et alles detsembri keskpaigas sööstsid Hollandi gaasibörsi TTF tulevikutehingute hinnad 127 euroni megavatt-tunni eest, mis tähendas 58-protsendilist tõusu viimase kuuga. Langust loodeti kevadeks. Selle asemel algas sõda. Mis saab edasi?

Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik juhib tähelepanu, et eelolevate kuude TTF tulevikuhinnad on praegu 160 EUR/MWh juures. Kaasiku sõnul võib arvata, et turg jääb volatiilseks ja välispoliitiline olukord mõjutab hinda.