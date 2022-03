Leidlik lahendus. Aktivistid leidsid viisi, kuidas Venemaa inimestele teateid edastada

Nii ongi seal levimas jutud sõjast ja sellest, kuidas mõttetu verevalamine tuleks lõpetada. Aktivistid on üles leidnud Venemaa kohvikud ja restoranid ning teevad seal sõjavastaseid postitusi, mida kohalikud lugeda saavad.

"Viis tuhat Venemaa sõdurit suri Ukrainas (ametlikel andmetel siiski 10 korda vähem - T.S.)...Teie president on teid petnud. Ukrainas toimub genotsiid. See oli ettekääne, et rünnata vaba ja demokraatlikku Ukrainat," ütleb üks teade Moskvas asuva Starbucksi Google Mapsi asukoha alt.

"[President Vladimir] Putin valetas teile!!! Ta saatis noored poisid sõtta, kes ei teadnud, et nad seal surevad...Venemaa inimesed, ärgake üles!!!"

Pitsakoht Maestrello arvustus aga kõlas: "Venemaa ründas Ukrainat. Teie sõdurid pommitavad mu linna. Minu riiki!"

Teine lisas: "Teie pizza on pomm!! Tänu sanktsioonidele pannakse see restoran peagi kinni! Kui kahju!"

Twitterile ja Facebookile on riigis seatud karmid piirangud, sest Putin püüab info vaba levikut peatada. Venelased ütlesid The Nationalile, et nad ei saa Facebooki Messengeri kaudu suhelda.

Vene rubla kukkus esmaspäeval üle 30%, riik sekkus ning toimus mõningane stabiliseerumine.

"Teie valitsus valetab, te pommitate süütuid inimesi. Keegi ei taha Venemaad rünnata, me soovime rahu. Teie president on sõjakurjategija," ütleb Moskvas asuva Boston Seafood & Barile jäetud hinnang.

Venemaa andis pühapäeval esimest korda avalikult teada, et Ukrainas olid nende sõdurid surma saanud ja haavatud. Numbreid aga ei avalikustatud. Täna tõid nad välja, et hukkunuid on nende ridades siiani olnud veidi vähem kui 500.