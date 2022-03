FOTOD | Lidl avab lõpuks homme oma poed. Milliseid tooteid müüakse? Millised on hinnad?

Ajakirjanikud said täna esimestena külastada homme avatavat Kristiine Lidli kauplust. Suur osa toodetest on poelettidele valmis laotud ning ootavad homseid ostlejaid. Tootevalik on väga rahvusvaheline: leidub Saksamaa ja Poola tooteid, samuti ka Balti riikide omi. Hinnad on pealtnäha odavamad, kui teistes Eesti poodides. Näiteks hakkliha saab homme kätte soodushinnaga 0,89 eurot (tavahind 1,49 eurot).