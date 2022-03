Eestimaalaste seas ülipopulaarne vesi kaob ootamatult lettidelt. Põhjuseks sanktsioonid

Eesti jaekettide elu ei ole täna lihtne. Nad pidid kibekiirelt eemaldama või läbi müüma Venemaa ja Valgevene tooted. Sool, tatar, mõned mähkmed ja veel sadu tooteid. Riiulitel on tühjad augud ning klientidel tekib küsimus, kas on tekkinud näiteks soola- või tatrapaanika. Võib-olla isegi mähkmepaanika. Õnneks siiski nii ei ole. Kuid tegelikkuses peavad jaeketi töötajad tegema lausa detektiivitööd, sest pakendaja ja tootja võivad olla küll täitsa sõbralikust riigist, kuid sealne ettevõte kuulub siiski Vene suurfirmale. Paraku leiab ka juhtumeid, kus Ukraina tooraine pakendati Valgevenes ning toode tuli seetõttu eemaldada. Kaudselt saab löögi ka Ukraina, aga neil on hetkel palju suuremaid muresid.

Rimi kõneisik Katrin Bats ütleb naljaga pooleks, et nende ostuosakonna töötajatele võib tulevikus tõesti väga laia profiiliga tööd pakkuda, viidates just sellele, et on tulnud tuvastada toodete tegelikku päritolu ja omanikfirmasid.

Vene suurfirmale kuulub ka Borjomi kaubamärgi alt tuleva vee tootmine.

„Andmed Borjomi osas on õiged ning Rimi on selles osas just otsust tegemas. See on selge, et sanktsioneeritava ettevõttega me koostööd teha ei saa ning Borjomi sisseost on juba peatatud," kinnitab Bats. Lettidel toode veel on.

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel kinnitab samuti, et nad on teadlikud sellest, et meile kõigile tuttava Gruusia päritolu mineraalvee Borjomi omanikfirma on tegelikult sanktsioonide alla sattunud Venemaa ettevõte.

„Seetõttu otsustas Maxima kõigist oma 83 kauplustest Eestis Borjomi vee juba esmaspäevast müügilt eemaldada. Viimased kauplused jõudsid Borjomi riiulitelt eemaldamisega lõpule teisipäeva õhtul."

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles, et nemad on Borjomit ostnud otse Gruusiast, kuid saades teada, et selle emafirma on Alfa Group, siis on ka nemad otsustanud toote lettidelt eemaldada.

"See võtab mõnevõrra aega, sest tellisime seda äsja suuremas koguses. See pidi olema meie äsja alanud Laadapäevade soodustoode ja seetõttu oli seda tavapärasest rohkem vaja. Alustame toote eelmaldamisega. Peagi seda enam meie lettidel ei leia," kinnitas ta. Uusi tellimusi muidugi enam ei tehta.