Estateguru alustab koostööd Raisin Bankiga

"Saksamaa on meie strateegilises laienemise plaanis kõige kaalukam turg ning koostöö Raisin Bankiga avab meile kõik selle turu võimalused," kommenteeris Estateguru kaasasutaja ja nõukogu esimees Marek Pärtel. "Nüüd, kus meil on fronting-koostööpartner olemas, olen veendunud, et Saksamaa saab olema kogu grupi suurim turg. Isegi pärast laienemist Ühendkuningriikidesse, Hollandisse, Itaaliasse ja Prantsusmaal sel ja järgmisel aastal."

"Sakslastele meeldivad kinnisvaraga tagatud investeeringud. Seda näitab ilmekalt fakt, et meie 2020 ja 2021. aastal Seedrsi platvormil toimunud kapitali kaasamise kampaaniate käigus tuli kõige rohkem investoreid just Saksamaalt", täpsustas Pärtel. "Samamoodi on saksa investorite kogukond kasvanud ajas kõige kiiremini, isegi ajal, kui me veel aktiivselt saksa turuga ei tegelenud. Saksamaa kinnisvaraturg on Euroopa suurim, seal on piisavalt ruumi pakkuda väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele paindlikke alternatiivse finantseerimise võimalusi.“

Pärteli sõnul on Estategurul Berliinis võimekas meeskond ning just avati ka uus kontor. "Tänu sellele saame finantseerida tänasega võrreldes oluliselt suuremaid laenumahte koostöös Raisin Bankinga. Kohalikku meeskonda juhib eilsest alates Björn Kombächer, väga kogenud finantseerimis- ja investeerimisekspert. Olen kindel, et meie tänane saksa meeskond teeb veel suuri tegusid."