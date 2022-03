Euroopa Liidu Nõukogu kehtestas Valgevenele täiendavad kaubanduspiirangud ja sanktsioonid veel 22 isiku suhtes

Eesti Päevaleht kirjutas jaanuari lõpus , et hoolimata üha rangematest Euroopa Liidu sanktsioonidest tõusis Valgevenest pärit naftatoodete eksport Eestisse eelmisel aastal rekordtasemele.

Euroopa Liit keelas Valgevenest spetsiifiliste kaubakoodidega naftatooteid osta, ent mõned teised koodid, mis on keelatutega väga sarnased, jäid sanktsioonide alt välja

Näiteks kasutas mitu Venemaa rafineerimistehast 2710 asemel just nimelt koodi 2707, mis võimaldas neil tänu maksuerisustele teenida ligi kaks miljardit dollarit, enne kui see maksuauk kinni pandi.

„Piir diislikütuse, masuudi ja teiste segude vahel on õhuke. Selliste toodete kodeerimine käib alati deklaratsiooni esitaja äranägemise järgi, nii et kuritarvitamiseks ruumi jagub,” selgitas Vladimir Salnikov Venemaa makromajanduslike analüüside ja lühiajaliste ennustuste keskusest. „Teoreetiliselt on võimalik kaubelda masuudiga (kood 2710), mida veetakse hoopis aromaatsete õlide (kood 2707) sildi all,” ütles ta. Nüüd aga uute sanktsioonidega ei saaks ka koodierisusega õli vedada.