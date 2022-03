Sotsiaalmeedias domineerib nö demokratiseeriva kodanikuühiskonna narratiiv. Kõik sõda vastustavad venelased peaksid häälekamad olema, veel rohkem miitinguid ja meeleavaldusi korraldama, veel rohkem avalikke üleskutseid ja manifeste koostama. Võimalik, et meie, eestlased oleme ikka veel oma Laulva revolutsiooni mütoloogilises kütkes. Meile meeldib mõelda, et me 'laulsime end vabaks'. Aga kas see ikka oli päris nii?

Kuidas diktatuurid kukuvad ja miks on see Vladimir Putini puhul väga keeruline?