Eesti sai uue jaeketi võrra rikkamaks. Toiduliit kritiseeris karmilt

Eile saatis toiduliit eesotsas selle kirgliku juhi Sirje Potisepaga Eesti meediale kritiseeriva pressiteate. Ta väljendas muret, sest viimasel ajal on jäänud mulje, et Eestis toodetud toiduaineid tõrjutakse suurte kettide poeriiulitelt. Erand on tema sõnul ainult kodumaised kaupluseketid.

„Eestis just praegu esimesi kauplusi avav Lidl on tuntud oma hinna- ja ostupoliitika poolest, mis paraku tähendab seda, et kohaliku toiduainetööstuse toodangule jäetakse poeriiulitel sümboolne, kui mitte öelda kaduvväike ruum. Pigem tuuakse sisse võimalikult odav kaup turgudelt, kus tootmise maht on suurem ja lõpphinnad tänu sellele madalamad,” ütles Potisepp.