Ukraina tudengid vabastatakse TalTechis õppemaksust

Tehnikaülikool on otsustanud, et Ukrainast pärit tudengid vabastatakse sel semestril õppemaksust. Samuti kooskõlastavad Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid praegu ettepanekut vabastada Ukrainast pärit tudengid õppemaksust ka järgmisel õppeaastal (2022/2023). Ülikool maksab Ukraina välisüliõpilastele kevadsemestril ka stipendiumit, et toetada nende igapäevaeluga toimetulemist.

Ülikool on loonud stipendiumifondi, et toetada nii neid Ukraina kodanikest välisüliõpilasi, kes juba Tehnikaülikoolis õpivad, kui ka neid, kelle õpingud on Venemaa sõjalise rünnaku tõttu Ukrainas katkenud ja kes soovivad õppida TalTechi õppekavadel. Teaduskonnad ja instituudid on asunud välja selgitama Ukraina kodakondsusega välistudengite ja töötajate konkreetseid muresid, et tarvidusel ka rahalist tuge pakkuda.