Foto: EDUARD KORNIYENKO, REUTERS

Päev pärast seda, kui Putin otsustas Ukrainasse tungida, kukkus Vene rikkurite vara 40 miljardi dollari võrra. See osutus aga vaid jäämäe veepealseks osaks. Võtame Vagit Alekperovi, kelle käekäik on viimasel nädalal olnud eriti karm. Tegemist on mehega, kes on ka Eestis kenakese segaduse korraldanud.